El hospital de Sumampa impulsa consultas virtuales y evaluaciones prequirúrgicas a través de TeleSalud

El programa representa un paso adelante en la articulación entre hospitales de la provincia, apoyándose en tecnologías digitales para mejorar la accesibilidad y calidad del servicio de salud.

Hoy 18:04

La Dra. Pamela Serrano Nogalo, directora del nuevo Hospital de Sumampa Dr. Schult Grau, confirmó la puesta en marcha de consultas virtuales para pacientes de la localidad, en coordinación con el Dr. Nicolás Castaño, cirujano del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

Mediante el uso de herramientas tecnológicas de TeleSalud, los equipos médicos están optimizando los tiempos de atención y fortaleciendo la atención especializada, conectando a pacientes locales con profesionales sin necesidad de traslados presenciales. Esta modalidad se enmarca en una estrategia general para fortalecer la atención en red y agilizar procesos clínicos entre establecimientos de salud distantes.

El Dr. Nicolás Castaño realizó la evaluación de cuatro pacientes, como parte del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, de cara a las cirugías programadas para este 5 de marzo. Estas consultas previas virtuales permiten anticipar aspectos clínicos importantes, garantizando que los pacientes lleguen a la intervención con una valoración médica segura y completa.