Israel bombardeó una instalación nuclear secreta iraní en las afueras de Teherán

El Ejército israelí explicó que las actividades de científicos iraníes fueron monitoreadas durante meses y que así se logró identificar este centro de operaciones oculto, lo que permitió ejecutar un “ataque preciso”.

Hoy 18:15

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que su cuerpo aéreo bombardeó una instalación nuclear iraní secreta ubicada en las afueras de Teherán.

Según el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, en el complejo parcialmente subterráneo operaba un grupo de científicos que “trabajó en secreto para desarrollar las capacidades necesarias para las armas nucleares”.

De acuerdo con el Ejército israelí, tras la guerra de 12 días de junio de 2025 entre Israel e Irán —en la que ya se habían atacado instalaciones nucleares— Teherán no habría detenido su programa militar y habría trasladado infraestructura crítica a un sitio subterráneo protegido de ataques aéreos.

