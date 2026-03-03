Poda indiscriminada en Alsina y Belgrano: malestar de vecinos luego de que particulares cortaran árboles en pleno centro

La situación generó indignación porque atenta contra el medio ambiente, señalaron los moradores del sector.
Una situación desaprensiva generó malestar y preocupación en la esquina de Alsina y Belgrano este martes, donde se concretó la alevosa poda de árboles existentes en el sector.
El particular habría decidido contratar por su cuenta a trabajadores para realizar las tareas de poda en el lugar.
arbol poda
Lo que encendió la polémica es que los operarios que llevaron adelante la intervención no pertenecerían a ninguna dependencia pública.
Durante el procedimiento, el árbol fue directamente cortado y afectó algunos tendidos de cables.
arbol
Vecinos expresaron que esta acción va en contra del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de contar con estas especies en la zona céntrica.