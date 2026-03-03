Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAR 2026 | 23º
X
Locales

Poda indiscriminada en Alsina y Belgrano: malestar de vecinos luego de que particulares cortaran árboles en pleno centro

La situación generó indignación porque atenta contra el medio ambiente, señalaron los moradores del sector.

Hoy 19:00

Una situación desaprensiva generó malestar y preocupación en la esquina de Alsina y Belgrano este martes, donde se concretó la alevosa poda de árboles existentes en el sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El particular habría decidido contratar por su cuenta a trabajadores para realizar las tareas de poda en el lugar.

arbol poda arbol poda

Lo que encendió la polémica es que los operarios que llevaron adelante la intervención no pertenecerían a ninguna dependencia pública.

Durante el procedimiento, el árbol fue directamente cortado y afectó algunos tendidos de cables.

arbol arbol

Vecinos expresaron que esta acción va en contra del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de contar con estas especies en la zona céntrica.

TEMAS arbolado urbano

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La muerte de “Ñato” Noriega causa profundo dolor en La Banda
  2. 2. Una fuerte lluvia cae sobre gran parte de Santiago del Estero mientras persiste el alerta amarillo
  3. 3. Un hombre lucha por su vida tras ser apuñalado durante una gresca en Las Termas
  4. 4. Elías Suárez puso en marcha la opción de cargos virtual: "Sostenemos que no hay desarrollo posible sin escuelas abiertas"
  5. 5. Añatuya: violento incidente en la vía pública terminó con dos jóvenes detenidas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT