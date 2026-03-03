Poda indiscriminada en Alsina y Belgrano: malestar de vecinos luego de que particulares cortaran árboles en pleno centro

La situación generó indignación porque atenta contra el medio ambiente, señalaron los moradores del sector.

Hoy 19:00

Una situación desaprensiva generó malestar y preocupación en la esquina de Alsina y Belgrano este martes, donde se concretó la alevosa poda de árboles existentes en el sector.

El particular habría decidido contratar por su cuenta a trabajadores para realizar las tareas de poda en el lugar.

Lo que encendió la polémica es que los operarios que llevaron adelante la intervención no pertenecerían a ninguna dependencia pública.

Durante el procedimiento, el árbol fue directamente cortado y afectó algunos tendidos de cables.

Vecinos expresaron que esta acción va en contra del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de contar con estas especies en la zona céntrica.