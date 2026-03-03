Nahuel Gallo pasó su primera cena familiar tras 448 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino permanece en el Edificio Centinela donde se recupera tras estar encerrado por el régimen chavista en Venezuela. “Cuando él esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad”, anticipó su esposa.

Hoy 19:22

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación en el Edificio Centinela de la Gendarmería, donde lleva a cabo una serie de estudios psicofísicos para determinar su condición antes de regresar a su hogar. Sin embargo, recibe la visita de su familia y su esposa compartió una imagen de la primera cena que tuvieron junto a su hijo.

A través de sus redes sociales, María Alexandra Gómez compartió el momento que se vivió anoche: “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”.

“Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso“, explicó.

El proceso de recuperación de Gallo es riguroso y está supervisado por equipos médicos y psicológicos de la Gendarmería. El gendarme continúa bajo observación, sometiéndose a diversos análisis para monitorear las consecuencias físicas y psicológicas tras su prolongada detención. Fuentes cercanas a la familia detallaron que la prioridad es la salud integral del gendarme, quien se encuentra en un ambiente controlado y protegido, sin contacto con la prensa y con acceso restringido por recomendación profesional.

Durante los 448 días que permaneció en Venezuela, Gallo enfrentó condiciones adversas y limitaciones en el acceso a la atención médica. Su esposa enfatizó que la salud fue un recurso negado de manera deliberada durante el cautiverio. Actualmente, la Gendarmería Nacional dispuso un protocolo de seguimiento para garantizar su restablecimiento antes de definir cualquier paso respecto a su futuro profesional y familiar.

La familia Gallo agradece la contención recibida y subraya que la prioridad actual es la recuperación. La esposa del gendarme remarcó que la denuncia de los crímenes de lesa humanidad sufridos durante el cautiverio será realizada cuando Nahuel esté listo para compartir su vivencia en público. “Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, expresó en su perfil público.

Durante su permanencia en el Edificio Centinela, Gallo recibió visitas de autoridades de la Gendarmería y compartió un almuerzo institucional con los jefes de la fuerza, en una señal de respaldo institucional y contención. Además, se le practicaron análisis médicos exhaustivos y se evalúa su evolución día a día para definir los siguientes pasos de su reintegración tanto a la vida familiar como a su actividad profesional.

Por otro lado, las fuentes indicaron que las autoridades evalúan premiarlo o condecorarlo. Oficialmente, Gallo es considerado, por el momento, víctima de una detención ilegítima.

“Hay muchas cosas que resolver. Desde su sueldo que está depositado en su cuenta, hasta pagar impuestos. Todo eso lleva tiempo”, detallaron. Aclararon que tiene acceso a su celular, a la televisión y diarios. “Los tiempos los maneja él”.

Otro asunto que está en estudio es su próximo destino de servicio. Gallo está destinado a Mendoza, pero es probable que consensúen un traslado a Buenos Aires de forma definitiva. “Lo está pensando”, detallaron. “Hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta”, agregaron.

“Primero están los estudios clínicos, radiografías, resonancias, exámenes de nutrición y psicológicos”, explicaron. También oftalmológico, durante todo el tiempo que permaneció encerrado, no usó sus anteojos. Este lunes pasó por el hospital Militar para realizarse una tomografía y pasó por la guardia por ese motivo.

Aunque a simple vista se nota que, al menos, perdió varios kilos, la fuente destacó: “Está evolucionando muy bien, todavía se está ubicando en tiempo y espacio”, cerraron.