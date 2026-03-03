Arrebató el celular a un conductor de Uber y fue detenido a las pocas cuadras

El hecho ocurrió en la zona sur de la Capital. El autor del hecho fue interceptado por personal de Prevención N.º 3 con el teléfono sustraído en su poder.

Hoy 19:24

Un joven fue aprehendido por una causa de robo modalidad arrebato durante la noche del 2 de marzo, tras sustraerle el teléfono celular a un conductor de una aplicación de viajes en la zona sur de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 23:40, en inmediaciones de calles Solís e Ingeniero Contreras, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 45. De acuerdo con fuentes policiales, el damnificado —un hombre de 43 años que se desempeña como conductor de Uber— fue sorprendido por un masculino, quien le arrebató su teléfono celular y emprendió la fuga.

Personal policial que realizaba recorridos preventivos por la zona fue alertado de inmediato y, gracias a la descripción aportada por la víctima, logró interceptar al sospechoso a unos 200 metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el joven llevaba consigo el teléfono celular marca Motorola, modelo E7 Plus, denunciado como sustraído, por lo que se procedió a su traslado a sede policial.

Informada la Fiscal interviniente, dispuso que el acusado quede en calidad de aprehendido, se labren las actuaciones correspondientes y posterior entrega del bien recuperado al damnificado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Comunitaria N.º 3 – Zona Sur, junto a efectivos de la Prevención N.º 3, continuando la causa bajo la órbita judicial correspondiente.