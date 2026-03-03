Conmoción en Los Flores: un trabajador de 58 años se descompensó y murió

Mario Antonio Campos sufrió una falla cardíaca cuando regresaba de su trabajo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, pero ingresó sin signos vitales.

Hoy 19:33

Un hombre de 58 años perdió la vida este martes por la tarde luego de sufrir una descompensación cardíaca en su vivienda del barrio Los Flores, ubicada sobre Avenida Independencia al 3700.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas, según consta en el informe policial. La víctima fue identificada como Mario Antonio Campos, quien —de acuerdo con el testimonio de su hija, Lucrecia Fernanda Campos (34)— acababa de regresar de su jornada laboral cuando comenzó a sentirse mal y se descompensó en el interior del domicilio.

Ante la situación, sus familiares intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del SEASE. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos encabezados por la Dra. Dománico confirmaron que ingresó sin signos vitales.

La familia informó que el hombre padecía hipertensión arterial y se encontraba bajo tratamiento farmacológico, condición que habría sido determinante en el desenlace, el cual fue caratulado en principio como muerte natural.

En el centro de salud se hizo presente el médico de policía, Dr. Luis Assis, quien realizó el examen correspondiente. Por disposición del fiscal de turno, Dr. Diego Cortez, el profesional policial quedó a cargo de la confección del certificado de defunción, a fin de que los restos sean entregados a sus familiares.