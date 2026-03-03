Franco Colapinto palpitó el GP de Australia e ilusionó a los fanáticos: “Tengo muchas ganas”

El piloto argentino viene de hacer su primera pretemporada completa desde que llegó a la Fórmula 1 y cuenta con herramientas para hacer un buen 2026 con el nuevo coche de Alpine.

Hoy 19:46

El argentino Franco Colapinto habló en la previa del Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario de la Fórmula 1 2026, y destacó el trabajo realizado por Alpine F1 Team durante la pretemporada. El piloto aseguró que las expectativas son superiores a las del año pasado y que el equipo apunta a pelear en la zona media de la parrilla.

“Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”, expresó en diálogo con el sitio oficial de la escudería.

Una pretemporada clave para el argentino

Colapinto remarcó la importancia de haber completado su primera pretemporada íntegra, algo que no había podido hacer en campañas anteriores. “Esto me ha ayudado personalmente a comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone, con algunos días muy intensos en el simulador”, explicó.

El piloto argentino también recordó sus antecedentes en Melbourne: “El circuito es muy rápido; corrí allí en F2 y F3, y espero que sea un reto muy interesante para esta nueva generación de coches de F1”.

Ilusión renovada en Alpine

Colapinto sabe que el auto que tendrá este año representa un salto respecto al de 2025 y en Alpine hay confianza en poder competir con regularidad en el pelotón intermedio. Los primeros tiempos de las prácticas libres marcarán el verdadero potencial de cada equipo en este arranque de temporada.

“Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera. Estoy emocionado por forzar el coche y ver dónde estamos. Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, cerró el argentino.

Cronograma del GP de Australia (hora argentina)

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo