Oscar Atienza advirtió en Radio Panorama que “más de 21.000 personas murieron en 2024 por la quita de remedios”

Hoy 20:19

El médico y magíster en Salud Pública, Óscar Atienza, fue entrevistado este martes en Radio Panorama y lanzó una dura advertencia sobre el impacto sanitario de la quita de medicamentos a jubilados. “En 2024 murieron 21.276 personas más de 65 años que en 2023, lo que representa una tasa de exceso de muerte del 9,5%. La mayoría de esas personas deberían estar vivas”, afirmó.

Según explicó, la cifra surge de datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y marca un nivel de mortalidad “casi similar al registrado en pandemia”.

Atienza vinculó directamente el aumento de fallecimientos con la falta de provisión de fármacos, especialmente a través del PAMI. “Retirarle la medicación a un hipertenso no es inocuo. Puede terminar en un infarto, en un ACV o en la muerte. Lo advertimos hace más de un año y finalmente ocurrió”, sostuvo.

Además, confirmó que se presentaron denuncias penales en juzgados federales de Córdoba contra el presidente de la Nación y el ministro de Salud para que se investigue la eventual responsabilidad en el incremento de la mortalidad.

El especialista también alertó sobre otros indicadores preocupantes: el aumento de la mortalidad infantil —que pasó de 8 a 8,5—, el crecimiento del 37% en la mortalidad materna y una suba cercana al 9,8% en la franja de 35 a 39 años, que atribuyó principalmente al incremento de suicidios. “La crisis económica es un detonante, pero también se desmanteló la red de contención en salud mental. Se quitaron campañas de prevención y promoción, y hoy la gente está sola”, remarcó.

En ese marco, mencionó el incremento de enfermedades como sífilis, tuberculosis, sarampión y tos convulsa —con nueve niños fallecidos, ocho de ellos no vacunados— y advirtió que “la salud y la educación no deberían ser variables de ajuste”. Finalmente, señaló que si la tendencia continúa, 2025 podría cerrar con cifras aún más elevadas. “No podemos naturalizar más de 50.000 muertes en dos años. Es una tragedia que como sociedad no debemos permitir”, concluyó.