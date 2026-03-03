Bullrich habló sobre los cortocircuitos con Villarruel y dio detalles de la liberación de Nahuel Gallo

La senadora de La Libertad Avanza apuntó contra la vice y aseguró que “por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección.

Hoy 21:10

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió esta tarde a la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y cuestionó la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su traslado, y lo catalogó como una “deslealtad” hacia el Gobierno. De igual modo, criticó el supuesto involucramiento de la diputada Marcela Pagano en el asunto. “Sabemos que su marido es parte de ese régimen. Nosotros somos la contracara de eso”, sostuvo.

Además, la legisladora respaldó los dichos del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa acerca de un supuesto intento de desestabilización por parte de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas, y de su propia vice, Victoria Villarruel. Entonces, la jefa de la bancada violeta ratificó que la titular del Senado, “va en otra dirección”. Y a modo de chicana, agregó: “Más para el camino del peronismo, hay que ver si la aceptan”.

“Me parece que hoy el Gobierno va para un lado, políticamente hablando, que son las políticas liberales de una economía abierta y de un Estado chico, y me parece que Villarruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, aclaró Bullrich en diálogo con LN+.

En esa misma línea, la jefa de la bancada libertaria en el Senado habló sobre quiénes -según lo denunciado por el Presidente- habrían intervenido para atacar al Gobierno.

“Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. ¿Cuáles son todos los actores? El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”, sostuvo al respecto.

Por otro lado, Bullrich volvió a poner en tela de juicio la intervención de la AFA en el traslado de Gallo al plantear que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia debería haber avisado al Gobierno para coordinar un operativo que incluyera también la liberación de Germán Giuliani, el otro argentino que permanece detenido en Venezuela.

“Hace seis meses podrían haber ayudado cuando vino la selección venezolana, siendo además el técnico argentino, pero en ese momento estaba Maduro. Yo creo que dijeron: ‘Nosotros no le vamos a hacer eso a Maduro’”, criticó la senadora de LLA.

Bajo esa misma premisa, la legisladora sostuvo que ahora las autoridades de la AFA se presentan como “humanitaristas”, aunque la “punta del hilo” queda al descubierto al no haber traído de regreso a Giuliani.

Y en un dardo dirigido a Pagano sentenció: “Ellos tuvieron la posibilidad de llegar al régimen por medio de una señora que dice que tenían capacidad de hacerlo. Sabemos que su marido es parte de ese régimen, fue abogado de PDVSA. Nosotros somos la contracara de eso”.

La senadora libertaria ya se había expresado de forma similar esta mañana cuando, ante la prensa, admitió que Pagano “estuvo en el medio” de la maniobra de liberación de Gallo. “Sabemos de las relaciones de espionaje de su marido (Franco Bindi), así que no nos llama la atención”, había señalado más temprano.

Así, la legisladora aseveró que el Gobierno se encuentra estudiando si existió, o no, una irregularidad en la forma de proceder de la AFA, luego que esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijera que se le exigirá a la entidad que preside Tapia explicaciones. “En principio hay una deslealtad al país, porque suena a querer sacar un rédito político. Cómo no le avisan a las autoridades lo que están haciendo, inclusive por seguridad”, concluyó al respecto Bullrich.