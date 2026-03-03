Ingresar
Mundo

Irán: el hijo del ayatollah asesinado Alí Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo

El nombramiento de Mojtaba Jamenei era esperado. Actúa como nexo con las distintas fuerzas conservadoras.

Hoy 21:15
Ali Jamenei hijo

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al hijo del asesinado ayatollah Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, como el nuevo líder supremo de Irán, en plena guerra con Estados Unidos e Israel, según dijeron fuentes citadas este martes por Irán Internacional, un medio opositor con sede en Londres.

Según el reporte, su elección fue decidida bajo presión del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la organización militar más grande del país.

De confirmarse la designación, se trataría de una virtual sucesión dinástica. Mojtaba Jamenei se convertiría en el tercer líder supremo de la Revolución Islámica después del fundador de la República en 1979, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989 y reemplazado por Alí Jamenei, asesinado el sábado en una ola de ataques estadounidenses e israelíes que dio inicio al actual conflicto.

“Si fue designado bajo presión de la Guardia Revolucionaria es un duro. No es un reformista ni alguien que podría encaminar a Irán hacia una apertura”, dijo a TN el analista internacional Juan Negri.

Para el especialista, “es una especie de operador muy influyente de la estructura de poder, un coordinador informal. Sus credenciales religiosas no son muy prestigiosas, pero obviamente tenía un acceso privilegiado a su padre y desde allí construyó mucho poder".

