El Comité de Emergencia mantiene su trabajo de atención a vecinos por las intensas lluvias

Trabajaron en el despeje de calles y limpieza de desagües.

Hoy 21:40

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital trabajó para asistir a vecinos, despejar calles de árboles caídos y retirar elementos que obstruyen el normal funcionamiento de los desagües ante las abundantes lluvias registradas.

Las precipitaciones extraordinarias superaron los 80 milímetros en corto período de tiempo lo que generó la acumulación de agua y demoró el drenaje.

Al respecto, el director de Obras Públicas de la Capital, Ing. Gustavo Trejo, explicó que la ciudad "tiene una topografía especialmente plana, de poca pendiente, en su morfología  urbanística, por tales motivos se busca través de los desgües a cielo abierto captar grandes volúmenes de agua para su traslado y en las zonas de mayor concentración urbana se utiliza los desgües entubados dónde el agua captada por las camaras pluviales e imbornales permiten la escorrentia de los líquidos".

"Ante lluvias copiosas -remarcó- en corto periodo y con la imprudencia del arrojo de residuos se generan obstrucciones que lentiza mucho más el tiempo de escurrimientos".

En tanto, el Comité de Emergencia se mantendrá activo y en alerta ante el pronóstico de continuidad de las precipitaciones.

Asimismo se recordó que está a disposición de los vecinos la línea telefónica de Defensa Civil, cuyo número es 6007819, para la atención de emergencias.

