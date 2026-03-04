Boca visita a Lanús en la Fortaleza con la obligación de ganar y salir del pozo

El Xeneize juega este miércoles a las 21 por el partido pendiente de la fecha 7. Viene golpeado y necesita sumar ante un Granate que llega en alza tras conquistar la Recopa Sudamericana.

Hoy 08:00

Boca Juniors y Lanús se enfrentan este miércoles desde las 21.00 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por el partido atrasado de la fecha 7 del Torneo Apertura. El equipo de la Ribera llega con la urgencia de dar un golpe sobre la mesa para dejar atrás su flojo presente, mientras que el Granate atraviesa días de euforia tras consagrarse en el plano internacional.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no logra despegar en el campeonato. Tras el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, los murmullos bajaron desde las tribunas y el clásico “Movete Xeneize, movete…” volvió a escucharse con fuerza. Boca está 9° en la Zona A con nueve puntos y además marcha 15° en la tabla anual, números que encienden alarmas en Brandsen 805.

En cuanto al equipo, la gran noticia es el regreso de Leandro Paredes, ya recuperado de su esguince de tobillo derecho. El campeón del mundo ingresaría por Milton Delgado. Además, Tomás Aranda pelea por un lugar tras su buen ingreso en el último partido. La base sería la misma, con Adam Bareiro y Miguel Merentiel como cartas ofensivas para romper la sequía.

Del otro lado, el equipo de Mauricio Pellegrino vive un presente totalmente distinto. Lanús viene de vencer 3-2 a Flamengo en el Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana, un logro histórico que todavía se celebra en el Sur. Será el primer partido como local tras la consagración, por lo que se espera un clima caliente en La Fortaleza.

La última vez que se enfrentaron fue en mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. Tras empatar 0-0, Boca avanzó por penales 4-2. Ahora, el contexto es distinto: el Xeneize necesita puntos con urgencia y el Grana quiere aprovechar su envión anímico para seguir prendido arriba.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.