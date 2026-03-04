Ingresar
Manchester City empató ante Nottingham Forest y volvió a perder terreno en la lucha por la Premier

Los Ciudadanos igualaron 2 a 2 en el Etihad Stadium y se alejaron de la pelea tras la victoria del Arsenal. Ahora quedaron a 7 puntos de los de Arteta.

Hoy 18:30

El Manchester City y el Nottingham Forest igualaron 2-2 en el Etihad Stadium, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League 2025. El conjunto de Pep Guardiola dejó escapar puntos clave en su lucha por el título y ahora mira de reojo al líder.

Para el City marcaron Semenyo y Rodri, mientras que en la visita anotaron Gibbs-White y Elliot Anderson. Fue un partido cambiante, con momentos de dominio local pero con un Forest que aprovechó sus chances y se llevó un punto valioso en la pelea por la permanencia.

Con este resultado, el Manchester City llegó a 60 puntos y se mantiene en la segunda posición, aunque quedó a siete unidades del líder, el Arsenal, que no afloja en la cima. Cada fecha empieza a pesar y el margen de error se achica en la recta final del campeonato.

Por su parte, el Nottingham Forest alcanzó 28 puntos y continúa en la 17ª colocación, apenas por encima de la zona roja. El empate en Manchester puede ser vital en la pelea por evitar el descenso, mientras que el City dejó pasar una oportunidad de oro en su carrera por el título.

