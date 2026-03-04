Arsenal festejó en su visita a Brighton y amplió su diferencia en la Premier

El líder del campeonato se impuso por 1 a 0 en el American Express Community Stadium. Ahora le saca 7 puntos de ventaja el Manchester City.

Hoy 18:29

El Arsenal se impuso 1-0 ante el Brighton & Hove Albion en el Falmer Stadium, en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League. El único tanto del partido lo marcó Bukayo Saka a los 8 minutos del primer tiempo, en una jugada que terminó definiendo el destino del encuentro.

Saka fue la gran figura de la tarde. El volante no solo convirtió el gol del triunfo, sino que completó siete pases correctos, recuperó dos balones y probó al arco en dos oportunidades. También fue clave en defensa Gabriel Magalhães, quien despejó diez pelotas peligrosas y mostró firmeza en el fondo para sostener la ventaja.

El equipo dirigido por Mikel Arteta salió con un 4-5-1, con David Raya en el arco y un mediocampo combativo que respaldó a Viktor Gyökeres en ataque. Por su parte, el conjunto de Fabian Hürzeler apostó también a un 4-5-1, con Bart Verbruggen bajo los tres palos y Georginio Rutter como referencia ofensiva. El árbitro del encuentro fue Chris Kavanagh, quien controló un partido de ritmo intenso.

Con este resultado, el Arsenal alcanzó los 67 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla, consolidando su candidatura al título. Brighton, en cambio, quedó en el duodécimo puesto con 37 unidades y deberá levantar cabeza en la próxima jornada, cuando visite a Sunderland. Los Gunners, por su parte, recibirán a Everton con la ilusión intacta.