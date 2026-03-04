Con asistencias de Enzo y Garnacho, Chelsea goleó al Aston Villa de Dibu

En el Villa Park y por la fecha 29 de la Premier League, los Blues se impusieron 4 a 1

Hoy 18:34

El Chelsea se quedó con un partido clave en la lucha por las copas europeas. En el Villa Park, el equipo londinense goleó 4-1 al Aston Villa y dio un golpe directo en la tabla de la Premier League. Con este triunfo, los Blues se acercaron a los puestos de clasificación internacional y apretaron la pelea en la recta final de la temporada.

El duelo tuvo fuerte presencia argentina. En el local fueron titulares Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, mientras que en la visita arrancaron Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. En la previa, el técnico inglés respaldó públicamente a Garnacho, quien fue cuestionado en los últimos días: “No entiendo por qué lo abuchean. Quizá sea porque puede ser una gran amenaza. Jugar en un club como el Chelsea conlleva eso”, expresó.

El arranque fue todo del equipo de Unai Emery. A los dos minutos, Douglas Luiz abrió el marcador y parecía que los Villanos estaban mejor plantados. Sin embargo, el Chelsea respondió y empezó a crecer. A los 35’, Enzo Fernández metió una asistencia brillante para Malo Gusto, que dejó solo a João Pedro, quien inició su show personal con el primero de sus tres goles.

La polémica llegó poco después. Ollie Watkins marcó el 2-1, pero el tanto fue anulado por un offside milimétrico. Minutos más tarde, João Pedro volvió a convertir tras otra asistencia exquisita de Enzo Fernández en una jugada muy fina que esta vez sí fue convalidada. Las decisiones arbitrales reavivaron el debate sobre la llamada Ley Wenger y terminaron de quebrar anímicamente al Villa.

En el complemento, el Chelsea fue una orquesta dirigida por Enzo. Cole Palmer puso el 3-1 en el inicio y luego João Pedro selló su hat trick tras una asistencia de Garnacho para el 4-1 definitivo. Con este resultado, los Blues alcanzaron los 48 puntos y se ubicaron quintos, en zona de Europa League, mientras que el Aston Villa quedó cuarto, apenas tres unidades por encima, pero con la presión cada vez más cerca.