Alejandro Maciel sobre la caída ante Independiente: “No fueron superiores”

Luego de la derrota de Central Córdoba frente a Independiente en Avellaneda, el defensor Alejandro Maciel tomó la palabra y no ocultó su malestar por el 2-0 sufrido en los minutos finales. El equipo santiagueño aguantó gran parte del partido, pero terminó cediendo sobre el cierre y se volvió con las manos vacías.

“Que en los últimos cinco minutos nos hagan dos goles da bronca”, expresó el zaguero con autocrítica, dejando en claro que el golpe fue duro puertas adentro. Central Córdoba hizo un partido correcto en líneas generales, pero dos desconcentraciones marcaron la diferencia en el resultado final.

Maciel también habló de su rendimiento personal y del desarrollo del juego. “Me sentí bien, cuando me tocó laburar lo hice bien, pero cuando te descuidas lo terminás pagando”, señaló. Además, remarcó: “No fueron superiores. La pagamos caro porque no estuvimos concentrados los 90 minutos”.

Por último, el defensor reconoció que había expectativa de revertir la imagen tras los últimos partidos en casa. “Teníamos la ilusión de volver a ganar porque en casa habíamos hecho partidos buenos”, cerró. Ahora el Ferroviario deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que viene para no perder terreno en la tabla.