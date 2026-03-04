Eduardo Coudet, del video viral sobre Boca a su amor declarado por River

Mientras River oficializa su llegada como DT, en redes reflota un viejo video donde el Chacho decía ser hincha de Boca. Con los años, su historia y sus títulos lo identifican plenamente con el Millonario.

Hoy 12:38

La presentación de Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River Plate no pasó desapercibida en la vereda de enfrente. En medio de la expectativa en Núñez, hinchas de Boca Juniors viralizaron un viejo video en el que un joven Chacho, allá por 1994, confesaba ser simpatizante del Xeneize.

En aquella entrevista con Matías Martín, cuando daba sus primeros pasos como futbolista en Platense, Coudet reconocía su afinidad por Boca, marcada por la influencia de su padre, quien lo llevaba a la cancha en la época de Graciani, Comas y Rinaldi. Incluso mencionaba haber visto al equipo de Batistuta y Latorre. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese sentimiento fue cambiando.

Su carrera lo llevó a forjar un vínculo profundo con River. Campeón con la banda roja, autor de goles importantes y dueño de la emblemática camiseta número 8, el Chacho se ganó el cariño del hincha millonario. En el Clausura 2002 dejó una imagen imborrable: gol en el Superclásico en la La Bombonera y festejo desafiante bajo una lluvia de silbidos.

Tras colgar los botines, nunca se alejó del club. Antes de consolidarse como entrenador, jugó en el Senior y mantuvo un lazo permanente con el mundo River. Incluso su hijo, Eduardito, viste la 10 en las inferiores y hoy forma parte de la Novena División, reafirmando una identificación familiar con Núñez.

En su presentación, River eligió una frase cargada de simbolismo: “Estos caminos se iban a cruzar”. Más allá del video retro que alimenta las chicanas, la historia reciente marca que Coudet construyó su identidad futbolística en el Millonario. El pasado quedó atrás; el presente lo encuentra nuevamente en casa.