Alan Lescano, en el radar de Boca: el efecto dominó que puede abrirle la puerta al Xeneize

La posible salida de Blondel libera un cupo y el Xeneize ya avanza por el volante. La situación económica de Argentinos y la participación de Gimnasia en el pase pueden facilitar la negociación.

Hoy 13:23

Boca Juniors se mantiene expectante en un mercado que puede moverse en cadena. Mientras Huracán aguarda la salida a préstamo del juvenil Natanael Samaniego para cerrar la llegada de Lucas Blondel, el Xeneize se prepara para liberar un cupo y sumar una nueva incorporación.

En ese contexto, el nombre que gana fuerza es el de Alan Lescano. El enganche de Argentinos Juniors interesa en el club y su situación actual abre una puerta que, en otro escenario, hubiese sido más difícil de empujar. Tras la eliminación del Bicho en la Copa Libertadores, su salida no parece tan lejana.

Hay dos factores que pueden facilitar la negociación. El primero es que el pase del futbolista pertenece en un 50% a Gimnasia y Esgrima La Plata, institución que no vería con malos ojos una venta que le permita ingresar dinero. El segundo tiene que ver con el presente económico y deportivo de Argentinos, que quedó sin competencias internacionales y también necesita vender.

El primer sondeo formal ya se realizó este martes a través del representante del jugador, Andrés Guglielminpietro, con la intención de conocer condiciones. Ahora resta que Boca concrete una oferta formal, teniendo en cuenta que el plazo para incorporar vence el martes 10 de marzo. Si las piezas encajan, Lescano puede transformarse en la cuarta incorporación del mercado para el Xeneize.