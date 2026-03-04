Se complica la situación de Agostina Páez detenida en Brasil

Agostina Páez enfrenta una causa judicial en Río de Janeiro. La acusan de injuria racial.

Hoy 16:30

La abogada argentina acusada de haber hecho gestos racistas en Río de Janeiro irá a juicio, según resolvió este miércoles la Justicia brasileña.

Además, la joven santiagueña todavía está en Brasil porque no le permiten volver.

“El Ministerio Público Fiscal rechazó toda la defensa. Pidieron elevar la causa a juicio y que se fije una nueva fecha de audiencia”, explicó la abogada.



Agostina Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.



Días atrás, su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas para cuestionar el proceso y reclamar garantías legales.

Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba horarios, momentos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la causa.

La causa empezó por un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema. Páez está acusada de haber realizado gestos racistas a los empleados del lugar tras una discusión por la cuenta.

Aunque la joven aseguró que los empleados del lugar también le habían hecho gestos desubicados, la acusación nunca los consideró.