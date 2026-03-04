Ingresar
La Casa Blanca anunció que Estados Unidos tendrá dominio total del espacio aéreo iraní en las próximas horas

La portavoz Karoline Leavitt dijo que la superioridad aérea permitirá a las fuerzas desplegadas continuar con sus objetivos militares en la región sin restricciones.

Hoy 16:08

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que en pocas horas Estados Unidos ejercerá “dominio total” sobre el espacio aéreo de Irán.

Durante una rueda de prensa en Washington, Leavitt afirmó que la superioridad aérea estadounidense permitirá a las fuerzas desplegadas continuar con sus objetivos militares en la región sin restricciones.

El anuncio se produce en un momento en que Irán mantiene ataques de represalia contra países vecinos tras el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, informó que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes han caído un 86% desde el primer día de enfrentamientos, con una reducción del 23% solo en la última jornada.

Las fuerzas estadounidenses continúan monitoreando el espacio aéreo y ajustando sus operaciones a medida que avanza el conflicto.

