Monteoliva celebró el regreso de Nahuel Gallo: “Que esté sano y en su casa es una alegría muy grande”

Hoy 16:14

El militar argentino Nahuel Gallo brindaba este miércoles su primera conferencia de prensa tras su liberación, en un encuentro en el que también participó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó el regreso del uniformado al país.

Al iniciar la conferencia, la funcionaria expresó su satisfacción por la situación del militar y aseguró que su retorno generó alivio en el Gobierno. “Tener a Gallo es una alegría muy grande, que esté sano entero y en su casa”, sostuvo Monteoliva ante los medios.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también celebró el regreso del militar y destacó el trabajo diplomático realizado por el Gobierno para lograr su liberación. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El Gobierno trabajó de manera incansable”, expresó durante la conferencia de prensa.

En ese marco, el funcionario remarcó que el Ejecutivo continuará con las gestiones por otros casos que siguen abiertos y aseguró que se mantendrán las negociaciones diplomáticas. “El Gobierno argentino va a seguir trabajando para lograr la pronta liberación de Giuliani”, afirmó.