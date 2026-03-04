Comenzó la reforma integral de la planta potabilizadora de Monte Quemado

Dio inicio una obra clave para el fortalecimiento del servicio de agua potable: comenzó la reforma integral de la planta potabilizadora, un proyecto que apunta a mejorar la calidad del suministro y ampliar la cobertura en distintos barrios.

Hoy 16:32

La intervención contempla no solo la modernización de la infraestructura existente, sino también la ampliación de la red de distribución, con el objetivo de garantizar mayor equidad en el acceso al servicio esencial.

Avances iniciales

Según se informó, la empresa adjudicataria ya se encuentra trabajando en el predio junto a su equipo técnico. Durante la jornada de hoy se realizó la descarga de cañerías para su acopio y se dejó preparada la dosificadora de hormigón, paso previo a las tareas estructurales más complejas.

Actualmente, se aguarda que el suelo pierda humedad para poder avanzar con la excavación y el hormigonado de las bases de fundación, tanto de la nueva cisterna como del módulo de potabilización.

Inversión en infraestructura esencial

La obra es impulsada por la Municipalidad local y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero, en el marco de una política sostenida de inversión en infraestructura básica.

El proyecto prevé la incorporación de mejoras estructurales y tecnológicas que optimizarán el proceso de tratamiento del agua, lo que permitirá elevar los estándares de calidad y eficiencia del sistema.

Además, contempla la extensión de la red hacia sectores que actualmente no cuentan con el servicio, lo que significará un avance sustancial en materia de inclusión y desarrollo urbano para la comunidad.

Con esta intervención, Monte Quemado avanza en una obra estratégica que impactará directamente en la calidad de vida de sus vecinos, garantizando un recurso vital como el agua potable en mejores condiciones y con mayor alcance territorial.