Añatuya: denuncian por estafa a un sujeto que se apropio de un valioso tractor

Un "falso socio" se apoderó de un tractor de 20 mil dólares y lo entregó como pago a su abogado.

Hoy 16:44

Un contratista rural de Buenos Aires denunció en la Comisaría 41 de Añatuya a un sujeto oriundo de Los Juríes. El acusado, con antecedentes por delitos similares, habría entregado la maquinaria en Chaco, para cubrir honorarios legales.

La Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Alejandra Sobrero interviene en una compleja causa por estafa tras la denuncia radicada por Federico Alberto Bustos (27), un contratista rural que resultó damnificado en una transacción espuria. El acusado, identificado como Claudio René Gonzalo Orellano, habría utilizado una fachada de confianza para apoderarse de un tractor valuado en 20.000 dólares.

Según consta en el informe policial, el vínculo se inició en enero en una Estación de Servicio sobre la Ruta 92 en Añatuya. Orellano, mostrando un profundo conocimiento del sector agropecuario, se ganó la confianza de la víctima proponiéndole trabajos a medias. Bajo este pretexto, el 25 de enero acordó la compra de un tractor Zanello modelo 220.

La entrega de la unidad se realizó de palabra, bajo la promesa de pagos en cuotas de 30, 60 y 90 días. Sin embargo, tras tomar posesión de la máquina, el denunciado comenzó a realizar maniobras evasivas, incluyendo el presunto cobro irregular de cheques pertenecientes al damnificado en una sucursal bancaria de Quimilí.

La investigación dio un giro tras una advertencia de terceros que señalaban a Orellano como un estafador recurrente. Tras una búsqueda particular, Bustos localizó su tractor en una concesionaria de Las Breñas, Provincia de Chaco.

Al intentar recuperar el vehículo, se presentó un abogado local, identificado como Marcos Humberto Lugo, quien manifestó que la maquinaria le pertenecía. Según el letrado, el tractor le había sido entregado por el propio Orellano en concepto de honorarios por haberlo defendido en causas previas, precisamente, por delitos de estafa.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que la maquinaria desaparezca de la zona, la víctima solicitó formalmente el secuestro del rodado mediante un exhorto judicial a la circunscripción de Charata.

“El acusado ya estuvo en calidad de prófugo y es reincidente en este tipo de acciones", advirtió el denunciante ante las autoridades de la Comisaría 41.

La fiscalía ya ha tomado testimoniales a personas clave del entorno y se espera que en las próximas horas se dicten medidas judiciales contra Orellano para establecer la tipicidad del delito y proceder al recupero del bien.