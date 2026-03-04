El municipio de Villa Atamisqui anunció un beneficio para empleados de planta permanente

Autoridades municipales y de la Asociación Mutual Solidaria Santiago del Estero firmaron el importante acuerdo.

Hoy 18:10

El Intendente de la ciudad de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, firmó en el día de la fecha un convenio de colaboración con la Asociación Mutual Solidaria Santiago del Estero, representada por su presidente, Sr. Luis Ernesto Zanoni.

El acuerdo tiene como objetivo incorporar un nuevo beneficio destinado a los empleados de planta permanente del municipio. A partir de la puesta en vigencia del convenio, quienes deseen adherirse podrán acceder a descuentos en farmacias locales, fortaleciendo el cuidado de la salud y contribuyendo a la economía familiar.

Rosales manifestó: "Desde el Ejecutivo Municipal continuamos impulsando políticas y acciones concretas orientadas al bienestar de nuestros trabajadores municipales, reconociendo su compromiso diario al servicio de la comunidad".