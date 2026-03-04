El ISET Nº 2 abrió las preinscripciones 2026 con tecnicaturas en Sistemas e Infraestructura IT

La institución está ubicada en avenida Belgrano 750.

Hoy 18:15

El ISET Nº 2, institución dependiente de la Consejo General de Educación, informó que ya se encuentran habilitadas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026. La propuesta académica incluye las carreras de Técnico Superior en Análisis de Sistemas y Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las certificaciones intermedias se destacan Operador de Equipos de Computación (1° año aprobado) y Programador en Orientación Comercial (2° año aprobado), brindando herramientas concretas para una rápida inserción laboral.

Desde el establecimiento, ubicado en Av. Belgrano Norte 750 (planta alta) de la ciudad Capital, detallaron además los requisitos de ingreso: fotocopia de DNI, certificado de estudios secundarios o constancia de título en trámite, partida de nacimiento legalizada, dos fotos carnet, carpeta colgante, CUIL y certificado de trabajo (opcional).

Desde la institución remarcaron que el objetivo es formar profesionales con sólidos conocimientos técnicos, desarrollar habilidades prácticas y promover el trabajo en equipo en entornos tecnológicos, respondiendo a la creciente demanda del mercado laboral en el sector informático.