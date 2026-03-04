Pusieron en marcha un equipo interdisciplinario para acompañar a familias neurodivergentes de Villa Atamisqui

El Centro Integrador Comunitario de la ciudad inició el servicio de atención a cargo de un equipo interdisciplinario, destinado a brindar acompañamiento integral a niños, niñas y jóvenes.

Hoy 18:21

Desde las 8 de la mañana, profesionales en fonoaudiología, psicología, kinesiología, fisiatría y estimulación temprana comenzaron a trabajar con las familias, ofreciendo contención y herramientas fundamentales para el desarrollo, en un espacio pensado para garantizar igualdad de oportunidades.

Un compromiso cumplido

El intendente Víctor Rosales destacó la relevancia de la puesta en marcha del servicio y lo definió como un paso trascendental para la ciudad.

“Hoy es un día muy importante porque estamos cumpliendo una promesa de campaña que representa un profundo compromiso con las familias neurodivergentes. Durante años debieron viajar a otras ciudades para acceder a terapias; hoy esa realidad empieza a cambiar. Este es solo el comienzo, vamos a seguir sumando profesionales para ampliar la cobertura y llegar a cada vecino que lo necesite”, expresó.

La implementación del equipo interdisciplinario permitirá que numerosas familias ya no deban trasladarse a otros puntos de la provincia para recibir atención especializada, reduciendo costos y tiempos de espera.

Una política pública con mirada inclusiva

Por su parte, la directora de Desarrollo y Acción Social, María Rosa Mattar, subrayó que la iniciativa forma parte de una política pública con enfoque inclusivo y humano.

Según explicó, el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias atamisqueñas, fortaleciendo la red de acompañamiento desde el ámbito local.

De esta manera, la Municipalidad de Villa Atamisqui reafirma su compromiso de avanzar en acciones concretas que promuevan una comunidad más justa e inclusiva, consolidando el acceso a servicios esenciales en el propio territorio.