Video: así fue el momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico

Es el primer caso de destrucción de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Navegaba cerca de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.

Hoy 18:24

En una operación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió a la fragata iraní Iris Dena en aguas internacionales del Océano índico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el video del ataque y afirmó que la embarcación iraní fue alcanzada por un torpedo mientras navegaba cerca de las costas de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.

Durante la rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth declaró que el ataque representa el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense en más de siete décadas. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa”, afirmó. El funcionario añadió que, a cuatro días del inicio de las hostilidades, Estados Unidos mantiene la ventaja y anticipó el uso de bombas de gravedad de precisión, asegurando un arsenal “casi ilimitado”.

El video, publicado en la cuenta de X del Departamento de Guerra, tiene una duración de 20 segundos. En las imágenes capturadas desde la mira telescópica, se observa que el Iris Dena ya mostraba signos de incendio antes del impacto. El torpedo, al alcanzar el casco, genera una explosión que lanza a la embarcación fuera del agua, envuelta en una nube compuesta de fuego, humo y escombros.

La fragata Iris Dena pertenecía a la clase Moudge, desarrollada por Irán a partir de modelos anteriores. Con un desplazamiento de entre 1.300 y 1.500 toneladas, el buque medía 94 metros de eslora y 11 metros de manga. Disponía de una plataforma para helicópteros y un sistema de propulsión avanzado, impulsado por cuatro motores “Bonyan 4” de fabricación nacional, cada uno con 5.000 caballos de fuerza, para una potencia total de 20.000 hp. Además, contaba con propulsión transversal en proa, lo que mejoraba su maniobrabilidad en operaciones complejas.

El ataque se produjo a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) del puerto de Galle, en la costa suroccidental de Sri Lanka. El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó en el Parlamento que la fragata iraní transportaba al menos 180 tripulantes cuando emitió la señal de socorro. Tras el incidente, la Marina de Sri Lanka desplegó dos embarcaciones y un avión para asistir en las tareas de rescate, actuando conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y salvamento que corresponden a la zona.

Al menos 35 marinos iraníes fueron rescatados y trasladados al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad de Galle. Según reportes oficiales, 30 tripulantes resultaron heridos y se teme que más de cien personas permanecen desaparecidas. La Marina de Sri Lanka confirmó la recuperación de algunos cuerpos y la continuación de las labores de búsqueda en la zona del hundimiento, tras la explosión detectada a bordo.

El hundimiento del Iris Dena marca un hecho sin precedentes en las operaciones navales contemporáneas y ha generado una respuesta internacional inmediata, intensificando el escenario de confrontación en el Océano índico.