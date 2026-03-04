Inglaterra pica en punta para recibir la Finalissima entre Argentina y España

Qatar quedó descartado por el conflicto en Medio Oriente y ahora Wembley aparece como el escenario más firme para el cruce entre los campeones de América y Europa. La decisión se define en una cumbre clave entre UEFA y Conmebol.

Hoy 19:08

La Finalissima entre Argentina y España cambió de rumbo en las últimas horas. Tras quedar descartado Qatar como sede por la escalada bélica en Medio Oriente, ahora Inglaterra aparece como la principal candidata para albergar el partido previsto para el viernes 27. El duelo iba a jugarse en Lusail, pero el cierre del espacio aéreo qatarí y la suspensión de actividades deportivas obligaron a buscar un nuevo escenario.

En este contexto, el mítico Wembley Stadium surge como la opción ideal. Sin embargo, no todo es sencillo: ese mismo 27 está programado un amistoso entre Inglaterra y Uruguay, como preparación para el Mundial, y ya se venden entradas. Reprogramar ese encuentro sería un punto clave para destrabar la organización.

Otra alternativa que estuvo en análisis fue Miami, pero el Hard Rock Stadium será sede del ATP Masters 1000 de Miami entre el 17 y el 29 de marzo. Las fechas no coinciden y esa posibilidad prácticamente quedó descartada.

La definición podría llegar tras una nueva cumbre entre la UEFA y la Conmebol, que mantienen su oficina conjunta en Londres desde 2022. Allí se espera una resolución sobre la sede del esperado Argentina-España.

Para la Scaloneta, Londres trae recuerdos imborrables. El 1° de junio de 2022, en Wembley, la Argentina goleó 3-0 a Italia en la anterior Finalissima, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, y una actuación consagratoria de Lionel Messi. Un antecedente que ilusiona y que ahora vuelve a tomar fuerza.