Benjamín Carrizo entrena en Portugal y representa a Santiago del Estero en un centro internacional de alto rendimiento

El deportista santiagueño Benjamín Carrizo, jugador de tenis de mesa, se encuentra actualmente en Portugal, donde realiza una estadía de entrenamiento en un centro internacional de alto rendimiento ubicado en la ciudad de Mirandela. El objetivo del viaje es perfeccionar su nivel competitivo y prepararse para futuros desafíos deportivos.

Carrizo explicó que su preparación tendrá una duración de tres meses, período durante el cual entrenará de lunes a sábado junto a jugadores de diferentes países y bajo la supervisión de entrenadores de gran trayectoria internacional.

“Vine a un centro de alto rendimiento internacional en Mirandela, Portugal. Voy a estar tres meses entrenando todos los días con jugadores de distintos países y con entrenadores de altísimo nivel”, señaló el deportista.

El santiagueño contó que actualmente se encuentra atravesando un período de adaptación, etapa habitual cuando los atletas llegan a un nuevo entorno de entrenamiento.

“Las primeras dos semanas son de adaptación, pero vengo bien, me estoy sintiendo cómodo y completando todos los entrenamientos al pie de la letra”, explicó.

Además del trabajo técnico en la mesa, Carrizo realiza entrenamientos complementarios, que incluyen sesiones en el gimnasio y prácticas específicas para mejorar el saque y la precisión en el juego.

“También hago entrenamientos extras en el gimnasio y más minutos de práctica de saque. La idea es mantener el ritmo y aumentar mucho mi nivel de juego para los objetivos que tengo a futuro”, agregó.

Durante su estadía en Europa, el joven deportista también tiene previsto participar en torneos cercanos a la zona de Mirandela, lo que le permitirá sumar experiencia internacional y medir su rendimiento frente a competidores de otros países.

“Voy a seguir manteniendo la constancia y la disciplina con la que siempre me entreno, preparándome también para los torneos que se vienen en las próximas semanas acá en Portugal”, concluyó.