Mariano Cuneo Libarona habló sobre su salida del Ministerio de Justicia: “Tenía que venir alguien con mi energía de 2023”

El ex ministro que dejó su cargo este miércoles reveló en diálogo con Infobae a la Tarde los motivos de su salida del gabinete. “Creo que lo mejor que puedo hacer por el país y por mí es dar un paso al costado”, afirmó.

Hoy 19:17

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona relató en una entrevista con Infobae a la Tarde los motivos que lo llevaron a dejar su cargo tras poco más de un año en el gabinete nacional. “Tenía que venir alguien con la energía que tenía en 2023”, resumió, al explicar que sentía cumplido su ciclo y que era necesario un recambio en la cartera. El funcionario dio un paso al costado luego de varios meses de desgaste personal y profesional, cumpliendo con un acuerdo previo con la cúpula oficialista para permanecer hasta marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese sentido, Cúneo Libarona explicó que meses atrás había anticipado su decisión tanto a Guillermo Francos como a Santiago Caputo, y solo restaba comunicársela directamente al Presidente, quien se encontraba en el exterior. “Estaba ya con la cabeza afuera. Era un sábado, cuatro de la tarde, mirando una semifinal del campeonato de rugby. Suena el teléfono, Karina, que le tengo un enorme respeto y cariño. ‘Mariano, no se te ocurra. Mariano, por favor. Mariano, nosotros te queremos’. Sí, yo también. Pero mirá, tengo que operarme. ‘Operate’. Tengo que ir a estudiar. ‘Andate a estudiar, pero quedate un tiempo, quedate, nosotros te queremos’. Bueno, me dejás pensando, le digo. ‘Mañana te veo y veremos cómo va la cosa’. Media hora después, Javier, con quien tengo estrecha relación y le tengo mucha admiración y cariño, gritó: ‘¡No, no te vas, no te vas. Vos sos mi confianza a ciegas. Yo confío en vos, te delego todo. Justicia lo manejás vos. No se te ocurra’. ‘Javi, dale, te acompaño, te acompaño’”, reconstruyó el exfuncionario sobre el cambio que estaba pensado para después de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

El exministro contó que la decisión fue madurando después de eso y que la decisión ahora obedeció tanto a motivos personales como a una evaluación sobre la dinámica interna del gobierno. Señaló que recibió numerosos reclamos familiares y arrastraba temas de salud postergados. Además, había recibido una invitación de una universidad alemana para profundizar estudios en Derecho Penal, un campo que lo apasiona desde hace años. “Llevaba antes de asumir ya cuatro meses trabajando a full en lo que íbamos a hacer. Y yo sentía que tenía que venir alguien con la misma energía que tenía yo en diciembre del 23, cuando asumimos”, afirmó respecto a su decisión.

Justamente, la salida de Cúneo Libarona ya estaba consensuada desde octubre del año pasado con los hermanos Milei, quienes le pidieron que permaneciera hasta marzo para garantizar una transición ordenada. En sus palabras, “era mi tiempo y yo apuré este tiempo. Yo podría seguir hoy. A mí me costó mucho torcer la voluntad de Javier, que tenemos excelente relación y me quiere, confía en mí y me valora. Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer por el país y por mí es dar un paso al costado”.

Durante la entrevista, el exministro repasó su gestión y defendió el trabajo realizado en áreas clave del Ministerio de Justicia. Resaltó la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, las gestiones para la aprobación de la ley de juicio en ausencia y los viajes a todo el país para impulsar reformas, así como la cobertura de vacantes judiciales.

“Yo te muestro todos los actos importantes que se hicieron en el ministerio, los hice todos yo. Es decir, vos me decís: ¿qué hitos te llevás? Vos ponés la ley de juicio en ausencia, que permite juzgar a AMIA. Ponés la ley de menores, Mariano Cuneo. Vos ponés el triunfo en el GAFI, que nos íbamos a la B, Mariano Cuneo. Implementación diecisiete provincias, yo hice cuarenta y cuatro viajes a todo el país”, enumeró.

En su repaso, Cúneo Libarona distinguió el perfil de su sucesor, Juan Bautista Mahiques, y del nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, quienes asumen con la misión de profundizar la agenda de reformas y acelerar la designación de jueces y fiscales. “Yo les hice un informe de todo lo que falta: el juicio por jurados, terminar el código penal, terminar las siete provincias que faltan la implementación. Ellos pueden dar un gran empuje”, aseguró. También destacó la importancia de que la gestión entrante cuente con “la edad, las condiciones, la experiencia, la idoneidad y el equipo para poder continuar el camino”.

A lo largo de la entrevista, el exministro enfatizó su vínculo con la Justicia y el sentido de pertenencia que le otorga su historia personal y profesional en los tribunales. “Yo me crié en la justicia. Yo a los cinco años iba a Tribunales todos los días. Mi papá era fiscal de la cámara, estaba a cinco cuadras de mi colegio, venía en custodia, me buscaba y yo iba a la fiscalía de papá y jugaba con la máquina de escribir y tiraba piedras. Conozco Tribunales como nadie”, relató.

En cuanto a sus próximos pasos, Cúneo Libarona manifestó su intención de recuperar tiempo con su familia y retomar su vínculo con la docencia en la Facultad de Derecho. Reconoció que recibió ofertas para trabajar en televisión y que planea reincorporarse a su estudio jurídico, aunque con un ritmo diferente al que sostuvo en los últimos años.

“No quiero volver por la vida que me queda por delante a dedicar a lo que hice; le dediqué el ochenta y cinco por ciento de mi vida al trabajo y el quince por ciento a mis afectos. Está horrible eso. Creo que quiero emparejarlo. Tengo muchas deudas de tiempo con mis hijos, mis nietos. Tengo que estar más. En lo afectivo, quiero volver”, compartió.

El cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia se formalizó tras una serie de reuniones, en las que participaron Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los funcionarios salientes y entrantes, con el objetivo de garantizar una transición sin sobresaltos.