Video: balearon a una modelo de OnlyFans en medio del velorio de su mamá

Impresionante imágenes: El brutal ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, identificada como Amanda de Almeida Arantes, sigue internada en grave estado.

Hoy 19:56

Una modelo de Onlyfans fue baleada a quemarropa por sicarios mientras participaba del velorio de su madre, en pleno centro de la ciudad brasileña de Baependi y frente a la iglesia.

El brutal ataque contra la joven de 27 años quedó registrado por una cámara de seguridad y conmocionó a toda la comunidad.

Así fue el brutal ataque en pleno cortejo fúnebre

Todo ocurrió cuando el cortejo fúnebre avanzaba por la calle principal, acompañando el féretro hacia la iglesia.

De repente, una moto con dos personas vestidas de negro y con cascos se acercó al grupo. La moto se detuvo justo al lado de Amanda, que caminaba detrás del coche fúnebre.

Sin mediar palabra, la persona que iba de acompañante sacó un arma y disparó varias veces a quemarropa contra la joven.

Según la policía, en la escena se encontraron nueve cartuchos calibre 0.380 y uno sin usar. Tras los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Quién es la víctima y cuál es su estado de salud

La mujer baleada fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, una joven de 27 años oriunda de Río de Janeiro que había viajado a Baependi para despedir a su madre.

Amanda es productora de contenido para adultos en las redes sociales y tiene una cuenta en una plataforma por suscripción.

Los disparos la alcanzaron en tres partes del cuerpo: uno impactó en la región de la médula y quedó alojado en el diafragma, mientras que los otros dos dieron en ambas piernas.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Cônego Monte Raso y, por la gravedad de las heridas, luego derivada al Hospital Regional de Varginha, donde permanece internada en estado grave.

La investigación: un sospechoso detenido y la búsqueda del cómplice

La Policía actuó rápidamente y detuvo a uno de los sospechosos pocas horas después del ataque. El hombre fue identificado porque había sido visto frecuentemente con la moto utilizada en el crimen.

Al ser abordado, dio versiones contradictorias sobre el vehículo y quedó detenido en la comisaría de São Lourenço, donde se confirmó el arresto.

La identidad del detenido no fue revelada. Mientras tanto, la policía sigue buscando al segundo implicado, que logró escapar tras el ataque.

En el operativo, se secuestraron la moto, dos cascos y un abrigo negro que habrían sido usados por los agresores.

Qué se sabe sobre el móvil del ataque

Por el momento, la Policía abrió una investigación para determinar el motivo del ataque y si hay otros involucrados o posibles autores intelectuales.

Los investigadores no lograron tomar declaración a Amanda, ya que presentaba dificultades para hablar y no podía mantener un diálogo coherente.

El sospechoso detenido tampoco explicó las razones del ataque. Por ahora, la policía mantiene bajo reserva los detalles para no entorpecer la investigación.

El caso que conmocionó a Baependi

El ataque a Amanda de Almeida Arantes en pleno velorio de su madre generó una fuerte conmoción en Baependi y en toda la región.

Las imágenes del ataque, difundidas en redes sociales, muestran la brutalidad del hecho y el nivel de violencia que sorprendió incluso a los propios investigadores.

La comunidad espera respuestas y sigue de cerca la evolución de la salud de Amanda, mientras la policía trabaja para esclarecer el caso y dar con todos los responsables.