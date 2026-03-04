La intendente Fuentes destacó el trabajo del personal de Salud al entregar más de 400 uniformes de trabajo

Entregaron pantalones, ambos, chaquetas a los trabajadores de la Salud.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nueva indumentaria de trabajo a los empleados de la Dirección de Salud, con el objetivo de brindarles mayor comodidad y fortalecer su identificación y sentido de pertenencia.

Se distribuyeron más de 400 uniformes, compuestos por ambos, pantalones y chaquetas, a los agentes sanitarios que cumplen funciones en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ubicados en numerosos barrios de la ciudad.

“La provisión de ropa de trabajo y equipos de seguridad es una prioridad de nuestra gestión, ya que buscamos garantizar condiciones dignas para nuestros empleados, a pesar de las dificultades económicas que atravesamos a nivel nacional”, enfatizó la jefa comunal.

“Representamos un Estado que cuida a los vecinos y atiende las necesidades que atraviesan las familias de cada barrio, entendiendo que la salud pública es fundamental para construir una comunidad más justa”, expresó.

Por su parte, en representación de los agentes sanitarios, Luis Verón, del CAPS del barrio Tradición, agradeció a la intendente Fuentes “por brindarnos lo necesario para trabajar tanto en territorio como en la institución, de forma articulada con el Ministerio de Salud para el bienestar de toda la población”.

Participaron de la ceremonia los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Economía, Anabel Arce; además de los subsecretarios de Desarrollo Social y de Salud, Mauro Kalinski, y de Economía, Francisco Zamora, y el director de Salud, Antonio Palomo. También los secretarios generales de los gremios SUOEM y SIMUSA, Aldo Alzogaray y Leonardo Álvarez, respectivamente.