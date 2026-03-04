Ingresar
Paliza de Quimsa ante el líder Ferro en el Ciudad, en un duelo clave por la Liga Nacional

La Fusión confirmó su gran momento y sumó su séptimo triunfo al hilo al imponerse por 115 a 73.

05/03/2026
Quimsa Ferro

Quimsa volvió a mostrar su mejor versión y aplastó al líder Ferro Carril Oeste por 115 a 73, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. Con este resultado, el equipo santiagueño alcanzó su séptima victoria consecutiva y continúa firme en la pelea por los primeros puestos.

El local tuvo un inicio alentador con los triples de Robinson y el aporte de Lema para el 10 - 2 en un par de minutos, Ferro sumó con Lezcano, pero Robinson siguió anotando a distancia en un Quimsa que bajó su eficacia en ofensiva al rotar su quinteto, pero se adueñó del primero por 34 a 19.

Freeman con un par de dobles (volcada incluida) mantuvo la diferencia mientras que los dirigidos por Fernández contestaron con Peacock y Defelippo. La Fusión siguió al frente con los triples de Figueredo y Johnson, en un primer tiempo con alto goleo el local se iba al entretiempo arriba 66/40 de la mano de Lema y un inspirado Robinson.

Johnson tomó el protagonismo del tercero para que Quimsa se escape por 33, el elenco de Cabaliito encontró algún pasaje positivo con Diez y Peacock pero el santiagueño siguió en su libreto con Solanas para el a 84/57 falta de diez minutos.

Lema y Robinson siguieron inspirados, en el Verdolaga Defelippo intentó maquillar el resultado junto a Peacock pero no cambió el rumbo de la historia. Goleada de Quimsa 115 - 73 con 24 puntos de Brandon Robinson (6/7 triples), 19 de Leonardo Lema, 17 con 6 asistencias de Diego Figueredo, 15 con 10 rebotes de Jerome Meyinsse y 13 de Solanas. Del otro lado 15 puntos y 5 rebotes para Anthony Peacock.

Los dirigidos por Victoriano (quintos con 17 triunfos y 10 derrotas) serán locales el miércoles ante Oberá (cuarto en la tabla), mientras que Ferro (líder con 17 - 8) enfrentará el sábado a Olímpico.

