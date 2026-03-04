Quimsa recibe al líder Ferro en un duelo clave por la Liga Nacional en el Ciudad

La Fusión arrastra seis triunfos consecutivos y este jueves desde las 22 enfrenta al puntero. El equipo de Victoriano quiere seguir en alza ante un rival directo en la pelea grande.

Hoy 21:37

Quimsa vuelve al ruedo tras el parate por las ventanas de la Selección Argentina y tendrá un desafío de alto voltaje. Este jueves, desde las 22, recibirá en el Estadio Ciudad al líder de la fase regular, Ferro Carril Oeste, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión llega entonada, con seis triunfos en fila y un récord de 16 victorias y 10 derrotas.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano atraviesa su mejor momento de la temporada. Antes del duelo, el pivote Jerome Meyinsse destacó la evolución del grupo: “Siempre tuvimos el talento colectivo, pero se nos fueron muchos partidos por muy poco en los cierres, ahora estamos más concentrados y unidos”. El interno promedia 10,6 puntos y 4,8 rebotes y aseguró que “marzo será un mes clave para nuestro futuro”.

Del otro lado estará el conjunto de Caballito, que lidera con 17 victorias y 7 caídas en una campaña donde ya conquistó la Liga Sudamericana de Básquetbol. Ferro tiene como principal figura al tucumano Emiliano Lezcano, quien promedia 13,1 puntos y 2,6 asistencias, además de la experiencia de Facundo Piñero y el aporte de Valentín Bettiga.

El historial favorece a la Fusión: por Liga Nacional suma 17 triunfos contra 7 de Ferro. En esta misma temporada ya se enfrentaron en diciembre, con victoria de Quimsa 92-89 como visitante. El encuentro será arbitrado por Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Ariel Rosas.

Las entradas tienen un valor desde los $7000 y se pueden adquirir a través de la web passline.com. El Ciudad promete estar a pleno para un choque que puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por el número uno.