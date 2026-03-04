En vivo: Quimsa recibe al líder Ferro en un duelo clave por la Liga Nacional en el Ciudad

La Fusión arrastra seis triunfos consecutivos y este jueves desde las 22 enfrenta al puntero. El equipo de Victoriano quiere seguir en alza ante un rival directo en la pelea grande. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 22:00

Quimsa vuelve al ruedo tras el parate por las ventanas de la Selección Argentina y tendrá un desafío de alto voltaje. Este jueves, desde las 22, recibirá en el Estadio Ciudad al líder de la fase regular, Ferro Carril Oeste, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión llega entonada, con seis triunfos en fila y un récord de 16 victorias y 10 derrotas. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

