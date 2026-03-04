Liga Santiagueña 2026: los técnicos confirmados para la nueva temporada

Varios clubes ya oficializaron a sus entrenadores para el próximo campeonato. Continuidades, regresos y apuestas nuevas marcan el mapa actual, mientras otras instituciones todavía definen su rumbo.

Hoy 22:11

La temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol empieza a tomar forma y varios clubes ya confirmaron a sus entrenadores para el fútbol local.

En Independiente de Fernández estará Marcos Carrizo. En Comercio Central Unidos, el elegido es Daniel Veronese, quien asumirá en lugar de Jorge Valoy, campeón del Torneo Clausura. Por su parte, Unión Santiago apostó por Gustavo Módica, que ya puso en marcha la pretemporada.

En Mitre, la dirigencia confirmó a Cristián Mazzón. También hubo presentación oficial en Estudiantes de Huaico Hondo, donde asumió Alex Zaineddín.

La continuidad también dice presente. Instituto Santiago ratificó por tercer año consecutivo a Adrián Kalejurovich, mientras que en Agua y Energía seguirá Juan Pablo Gómez. En Banfield de La Banda continuará Víctor Figueroa, y en Sportivo Fernández seguirá Carlos Giménez.

Entre las caras nuevas, Villa Unión presentó oficialmente a Jorge Llapur. En Güemes asumió el santiagueño Luis Ceferino Suárez. Por su parte, Sarmiento de La Banda confirmó a Alberto Albarracín, un hombre de la casa, con la idea de potenciar a los juveniles.

En tanto, Central Córdoba ratificó a Mario Britos al frente del equipo local y reserva.