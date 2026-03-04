Detenido por abuso sexual de menores: era funcionario bonaerense y educador en un hogar de niños

El acusado es G. D. F., militante de derechos humanos y familiar de desaparecidos durante la dictadura. Ocupaba un cargo jerárquico en Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.

Hoy 22:51

Detuvieron a un trabajador del Hogar del Padre Cajade, acusado de varios hechos de abuso sexual contra chicos que conviven en la institución, que funciona desde hace más de 30 años como refugio frente a situaciones de violencia y abandono en la ciudad de La Plata.

El acusado es G. D. F., militante de derechos humanos y familiar de desaparecidos durante la dictadura. Además de su rol como educador dentro del hogar, ocupaba un cargo jerárquico en el área de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, del cual fue desvinculado tras conocerse la causa.

La denuncia fue presentada semanas atrás por familiares de las presuntas víctimas. En la exposición ante la Justicia relataron una serie de hechos de abuso que, según indicaron, comenzaron alrededor de 2015 y se repitieron durante varios años.

En total, serían al menos seis episodios. Algunos de los denunciantes hoy ya son mayores de edad, otros tienen entre 15 y 18 años.

De acuerdo a los primeros datos que figuran en el expediente, los abusos habrían ocurrido dentro del Hogar Obra Padre Cajade, una institución histórica de La Plata que desde hace más de tres décadas aloja a menores en situación de vulnerabilidad.

Recién después de la presentación judicial, el caso empezó a circular con más fuerza a partir de una nota publicada en el portal local El Editor Platense, donde aseguraron que F. era uno de los adultos que se quedaba a cargo durante los turnos nocturnos.

Tras la apertura de la causa, el Hogar del Padre Cajade decidió desvincularlo de inmediato y le prohibió el ingreso a cualquiera de sus espacios, además de cualquier tipo de contacto con los chicos.

En paralelo, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia lo apartó del cargo que ocupaba como director de Región de Casas de Cuidado, área que depende del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, según confirmaron a TN.