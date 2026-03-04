Ingresar
La Cañada avanza en una agenda conjunta con la Provincia para fortalecer el desarrollo productivo

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la provincia, Néstor Machado, y Marcelo Banegas, con el objetivo de articular acciones estratégicas para el crecimiento productivo de la localidad.

Hoy 23:06

El encuentro se centró en la coordinación de programas y herramientas que permitan potenciar los recursos naturales de la zona y generar nuevas oportunidades para la comunidad, en el marco de un trabajo conjunto entre la Comisión Municipal y el Gobierno provincial.

Tras la reunión, Abiakel destacó la importancia de “fortalecer la articulación con la Provincia para que las políticas públicas lleguen de manera concreta al territorio”. En ese sentido, subrayó que “La Cañada tiene un enorme potencial productivo y necesitamos acompañarlo con planificación, asistencia técnica y programas que promuevan el desarrollo sustentable”.

El comisionado remarcó además que la gestión local viene trabajando en una agenda que prioriza el crecimiento con enfoque territorial. “Nuestro objetivo es que cada proyecto tenga impacto real en los vecinos, que genere oportunidades y mejore la calidad de vida. Para eso es fundamental el trabajo coordinado con el Ministerio”, afirmó.

Desde la Comisión Municipal señalaron que continuarán avanzando en la gestión de iniciativas vinculadas a la producción, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el impulso de proyectos sustentables que consoliden el progreso de La Cañada.

