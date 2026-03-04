Docentes de la UNSE expusieron sobre quichua santiagueño en un congreso internacional

La conferencia se desarrolló de manera virtual días atrás y reunió a más de 2.000 participantes permanentes en 36 mesas temáticas dedicadas a la lengua quechua.

Docentes, investigadores y técnicos vinculados a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participaron del First Glocal Conference on Quechua Languages and Cultures, un evento científico internacional organizado por el Penn Language Center, el programa Quechua at Penn y la Hamilton School, instituciones pertenecientes a la Universidad de Pennsylvania.

La conferencia se desarrolló de manera virtual los días 27 y 28 de febrero y reunió a más de 2.000 asistentes permanentes en 36 mesas temáticas dedicadas a la lengua quechua y sus múltiples dimensiones: educación bilingüe, lingüística histórica, fonología, alfabetización, migración, producción audiovisual, plataformas digitales, inteligencia artificial, documentación lingüística, conflictos políticos y étnicos, entre otros ejes.

Por mediación de la investigadora Josefina Navarro (UNJU), se organizó la única mesa específicamente destinada al quichua santiagueño, titulada: “Quichua santiagueño: investigaciones sociolingüísticas recientes y experiencias de difusión de la lengua”.

La propuesta reunió cinco exposiciones de procedencias diversas: tres de Santiago del Estero, una de Jujuy y otra desde Bonn, Alemania. Josefina Navarro y Mayra Juanatey abordaron la producción de materiales didácticos en quichua desde un enfoque comunicativo.

Por la UNSE, Héctor Andreani presentó su investigación doctoral en Antropología sobre el proceso sociolingüístico del quichua santiagueño, mientras que Margarita Taboada compartió avances de su tesis de grado vinculada a la educación intercultural en el departamento Figueroa. Por su parte, Sebastián Basualdo expuso sobre el Programa Provincial Escalametas, centrado en proyectos escolares con componente en lengua quichua; mientras que Federico Faccio, traductor argentino radicado en Alemania, mostró una plataforma digital para la búsqueda de palabras en quichua.

Tras su participación, Andreani destacó que este tipo de encuentros reflejan el creciente interés internacional por la lengua quechua en sus distintas variedades y valoró la posibilidad de proyectar el trabajo académico y territorial que se desarrolla en Santiago del Estero en espacios científicos de alcance global.

Finalmente, el docente expresó la expectativa de continuar fortaleciendo la presencia internacional de la Facultad de Humanidades: “Esperamos que a futuro puedan participar más docentes, investigadores y estudiantes de nuestras carreras, como la Licenciatura y la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe, mención quichua, en este tipo de espacios”.