El Tottenham de Romero busca cortar la mala racha en la Premier ante el Crystal Palace

Los Spurs y las Águilas se enfrentan este jueves desde las 17.00 en Londres. Ambos llegan tras una derrota y necesitan sumar para no perder terreno en la tabla.

Hoy 23:17

Tottenham Hotspur y Crystal Palace se verán las caras este jueves en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 29 de la Premier League 2025. El encuentro comenzará a las 17.00 (hora argentina) y enfrenta a dos equipos que llegan golpeados y con la obligación de reaccionar.

El conjunto local viene de caer 2-1 ante Fulham, un resultado que frenó su intento de acercarse a la mitad alta de la tabla. Con 29 puntos, los Spurs necesitan volver a hacerse fuertes en casa para no quedar relegados en un torneo cada vez más competitivo y exigente.

Por su parte, Crystal Palace también sufrió una derrota en la última jornada: fue 2-1 frente a Manchester United. A pesar del traspié, las Águilas suman 35 unidades y se mantienen en una posición algo más cómoda, aunque saben que un nuevo tropiezo podría complicar sus aspiraciones.

Con ambos equipos urgidos de resultados, el duelo promete intensidad y ritmo alto. Tottenham intentará imponer condiciones con su gente, mientras que Crystal Palace buscará aprovechar los espacios y golpear en el momento justo. La fecha 29 arranca con un cruce que puede marcar el rumbo de los dos en la recta final del campeonato.

