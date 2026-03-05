Irán asegura que Estados Unidos “lamentará amargamente” los ataques a sus barcos

“Ha perpetrado una atrocidad en el mar”, sostuvo un alto funcionario Iraní. El país informó severos daños en su infraestructura hídrica y eléctrica.

Hoy 05:40

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que EE.UU. “llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado” después de que un submarino estadounidense hundiera una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka.

Se trata de la primera declaración oficial del gobierno iraní acerca del hundimiento del IRIS Dena en el océano Índico. En ese sentido, Araghchi señaló que “Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2000 millas de las costas de Irán”.

“La fragata Dena, invitada de la Armada de India y que transportaba a casi 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales sin previo aviso”, expresó el funcionario en su mensaje. “Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado”.

Irán reporta severos daños en su infraestructura hídrica y eléctrica

Por su parte, el ministro de Energía, Abas Aliabadi, aseguró que los ataques de EE.UU. e Israel causaron severos daños a las instalaciones de suministro de agua y electricidad en varias partes del país, según precisó Al Jazeera.

No obstante, señaló que las reparaciones continúan para “garantizar la prestación ininterrumpida del servicio”. E instó a población a “tener cuidado con su consumo de agua y electricidad”.