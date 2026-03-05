El 50% de los insectos del Amazonas podrían sufrir estrés térmico peligroso

Un nuevo estudio de más de 2,000 especies de insectos muestra que muchos de ellos no pueden adaptarse al aumento de temperaturas. La investigación advierte sobre las consecuencias para la biodiversidad y los ecosistemas.

Hoy 05:58

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Würzburg reveló que cerca del 50% de los insectos en la región amazónica podrían enfrentar un estrés térmico peligroso debido al aumento de las temperaturas. Este análisis abarcó más de 2,000 especies y evidenció que muchos de estos insectos son menos capaces de adaptarse al calor de lo que los científicos habían anticipado.

La investigación, publicada en la revista Nature, destacó que aunque algunas especies que habitan en altitudes más elevadas pueden aumentar temporalmente su tolerancia al calor, muchos insectos de las tierras bajas tropicales, donde se encuentra la mayor biodiversidad, carecen de esta flexibilidad. Dr. Kim Holzmann, autor del estudio y investigador en la Julius-Maximilians-Universität Würzburg, expresó que "las evaluaciones actuales de la tolerancia al calor de insectos como polillas, moscas y escarabajos pintan una imagen diferenciada y, al mismo tiempo, alarmante".

El estudio también sugirió que los insectos no simplemente ajustan su tolerancia al calor para adaptarse a su entorno. Según el Dr. Marcell Peters, ecólogo animal de la Universidad de Bremen, las altas temperaturas podrían interrumpir significativamente las poblaciones de insectos, especialmente en las regiones con mayor biodiversidad del planeta. "Dado que los insectos cumplen funciones centrales en los ecosistemas como polinizadores, descomponedores y depredadores, existe una amenaza de consecuencias de gran alcance para los ecosistemas enteros", advirtió.

Los investigadores identificaron diferencias significativas entre los grupos de insectos en cuanto a su tolerancia al calor, lo que parece estar relacionado con la estructura y estabilidad térmica de las proteínas en sus cuerpos. "Estas propiedades están relativamente conservadas en el árbol evolutivo de los insectos y solo pueden cambiarse en cierta medida", explicó Peters. Los resultados sugieren que características fundamentales de la tolerancia al calor están profundamente arraigadas en la biología y no pueden adaptarse rápidamente a nuevas condiciones climáticas.

La situación en la región amazónica es especialmente preocupante, ya que si los ecosistemas globales continúan calentándose sin control, se prevé que las temperaturas futuras provoquen un estrés crítico para hasta la mitad de las especies de insectos en esa área. La investigación también abordó la falta de datos experimentales sobre la tolerancia a temperaturas, lo que limita el conocimiento sobre cómo los insectos tropicales pueden hacer frente al aumento de las temperaturas.

Para abordar esta brecha, un equipo internacional de científicos llevó a cabo el estudio con el apoyo de la German Research Foundation. Se examinaron los límites de tolerancia a la temperatura de más de 2,000 especies de insectos, recopilando datos en campo durante 2022 y 2023 en diversas elevaciones de África Oriental y Sudamérica, incluyendo bosques de montaña frescos, selvas tropicales cálidas y sabanas de tierras bajas. Además de medir los límites de temperatura, el equipo analizó los genomas de muchas especies, lo que les permitió investigar la estabilidad de las proteínas y comprender por qué ciertos grupos de insectos pueden manejar mejor el calor que otros.