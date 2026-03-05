Uber lanza su delivery en Argentina y Córdoba será la primera ciudad de implementación

A diez años de su desembarco en el país, la empresa incorporará Uber Eats. Rosario, Buenos Aires y Mendoza, las siguientes plazas para la expansión.

Hoy 06:06

A diez años de su llegada al país con su servicio de movilidad, Uber se prepara para sumar un nuevo negocio en Argentina: el delivery de comida y productos a través de Uber Eats. La compañía lanzará la plataforma de manera progresiva y Córdoba será la primera ciudad en contar con el servicio, según confirmó a Cadena 3 la empresa.

Tras ese primer desembarco, el plan contempla continuar la expansión en Rosario, Buenos Aires y Mendoza, que forman parte del grupo inicial de ciudades donde la empresa busca implementar el servicio durante esta etapa. Ya en 2019 había intentado, pero pocos meses después discontinuó el servicio.

La incorporación de Uber Eats se enmarca dentro de una estrategia global de la compañía orientada a consolidar un modelo de “plataforma integrada”, que reúne en una misma aplicación distintos servicios. De esta manera, movilidad, delivery y programas de membresía convivirán dentro del mismo ecosistema digital.

En su comunicado oficial, desde la empresa señalaron que Argentina "se convirtió en uno de los mercados más relevantes para Uber en la región", con un crecimiento sostenido en el uso de la aplicación en los últimos años. Esa base de usuarios, que utilizan la app para trasladarse, es uno de los pilares sobre los que la compañía busca apalancar el nuevo negocio de delivery.

“Argentina es un mercado estratégico para Uber a nivel global. La incorporación de Uber Eats responde a una visión de largo plazo: integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma para ampliar la propuesta de valor y ofrecer una experiencia más simple y completa tanto para usuarios como para comercios”, señaló Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país.

Según explicó la empresa, el desarrollo del servicio tendrá un foco particular en pequeñas y medianas empresas y comercios de barrio, a los que buscará sumar a la plataforma a través de herramientas tecnológicas, mayor visibilidad y acceso a información sobre consumo.

En paralelo, la membresía Uber One será uno de los pilares de esta nueva etapa. Los usuarios que formen parte del programa podrán acceder a beneficios tanto en movilidad como en delivery, entre ellos envíos sin costo adicional y descuentos en la tarifa del servicio.

Un mercado de delivery cada vez más competitivo

Con este lanzamiento, Uber apuesta a profundizar su presencia en el país y a expandir su ecosistema digital, compitiendo en un mercado que en los últimos años se consolidó con fuerza en Argentina. Actualmente, el sector está liderado por plataformas como PedidosYa y Rappi, que concentran gran parte de los pedidos en las principales ciudades.

En ese escenario, Córdoba marcará el punto de partida de una expansión que luego tendrá como próximos destinos a Rosario y otras grandes plazas urbanas del país.

La puja por la legalización de Uber

Mientras tanto, Uber sigue en distintas etapas de legalización en las distintas ciudades del país. En ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe ya funciona de manera legal, mientras que en otras como Rosario, donde de hecho realiza cada vez más viajes, sigue en discusión la habilitación de la misma.

A su vez, en Capital Federal lanzó recientemente la "Línea U", pensada para viajes de hasta 4 kilómetros que empiecen en estaciones de trenes o de subtes a $1300.