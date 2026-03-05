Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva coordinada contra Irán y Hezbollah

En el sexto día del conflicto en Medio Oriente, las fuerzas israelíes y estadounidenses desplegaron su arsenal y bombardearon una sede del grupo terrorista, infraestructura de defensa del régimen iraní y lanzamisiles balístico.

Hoy 06:17

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron nuevos bombardeos en Beirut durante la noche y madrugada de este jueves, dirigidos contra instalaciones del grupo terrorista Hezbollah, incluida una sede utilizada por su unidad aérea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el Ejército israelí, los objetivos en la capital del Líbano formaban parte de la estructura empleada para planificar y ejecutar ataques contra fuerzas israelíes y población civil. Antes de la ofensiva, las FDI aseguraron haber emitido advertencias anticipadas, utilizado armamento de precisión y efectuado vigilancia aérea para reducir riesgos a civiles.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford mantiene operaciones “24 horas al día” en apoyo a la operación “Furia Épica” desde el mar Mediterráneo. El almirante Charles B. Cooper señaló que las fuerzas estadounidenses están “presionando a Irán desde el mar”.

Además, las FDI indicaron que destruyeron un camión lanzamisiles balístico en Qom (Irán), listo para disparar hacia Israel, y un sistema de defensa aérea en Isfahán, destinado a interceptar aeronaves israelíes. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y consolidar el control aéreo israelí.

Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel durante la madrugada, en el sexto día consecutivo de enfrentamientos, tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por un submarino estadounidense y nuevas amenazas contra infraestructura militar y económica en la región.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén, mientras Israel anunció la inminencia de nuevas ofensivas en el sur de Beirut.

En Irán, la televisión estatal informó el aplazamiento de la ceremonia de duelo por Alí Khamenei, abatido el 28 de febrero al inicio del conflicto. También se recordó el funeral masivo del ayatolá Ruhollah Khomeini en 1989.

En el plano terrestre, Israel confirmó el despliegue de tres divisiones en el sur del Líbano: la 91.ª División (sector este), la 210.ª División (Monte Dov) y la 146.ª División (sector oeste). La Brigada “Montaña” (810) continúa operando para neutralizar infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de Hezbollah en la frontera y reforzar la línea defensiva del norte de Israel.