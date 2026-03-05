Ingresar
“En este mundo loco, todo puede pasar”: la frase inquietante del CEO de Nissan

“Pasan tantas cosas cada mañana que da miedo”, dijo Ivan Espinosa sobre una posible venta de la automotriz japonesa.

Hoy 06:51

La automotriz japonesa Nissan atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente y su nuevo CEO, Iván Espinosa, provocó revuelo en la industria al no descartar la posibilidad de una venta de la empresa, incluso a un competidor.

En una entrevista con Financial Times, el ejecutivo fue contundente al describir la compleja situación interna. “Pasan tantas cosas cada mañana que da miedo”, dijo Espinosa, reflejando la presión de liderar la firma en medio de una profunda reestructuración.

El duro presente de Nissan
La compañía, que históricamente fue referente entre las automotrices globales, enfrenta un escenario económico y competitivo complicado.

Nissan proyecta pérdidas de 4.200 millones de dólares en el año fiscal 2026, continuando con resultados negativos que se arrastran del año anterior. Y está ejecutando un plan de reestructura radical que incluye el cierre de siete fábricas y el recorte de unos 20.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Espinosa, que asumió hace menos de un año tras la gestión de Makoto Uchida, ha enfatizado que Nissan debe “mantenerse abierta y flexible” ante todas las opciones posibles, en un momento en que la compañía lucha por recuperar relevancia frente a rivales establecidos y nuevos entrantes.

Aunque sus comentarios encendieron especulaciones, desde la propia empresa matizaron que no hay una decisión oficial para vender la marca. Más bien, la idea es mantener abiertas todas las alternativas para garantizar la supervivencia y competitividad del grupo.

