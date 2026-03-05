"Linternas": el tráiler revela el traje y el tono detectivesco de la nueva serie del Universo DC

HBO presentó el primer avance de la producción centrada en Hal Jordan y John Stewart, que combinará investigación criminal en la Tierra con una amenaza de escala cósmica.

Hoy 07:13

El nuevo universo televisivo de DC Studios comienza a delinearse con el lanzamiento del primer tráiler de Linternas, la serie enfocada en los Green Lantern que se estrenará en agosto por HBO.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La producción sigue a Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, y a John Stewart, encarnado por Aaron Pierre. El avance muestra por primera vez el traje oficial de la serie y anticipa una dinámica de dupla entre el veterano Jordan y el recién incorporado Stewart.

Un thriller con base en la Tierra

A diferencia de otras historias del universo Green Lantern, tradicionalmente asociadas a conflictos intergalácticos, la trama comienza con la investigación de un asesinato en un pequeño pueblo de Nebraska. Lo que aparenta ser un caso local pronto se vincula con una amenaza de mayor escala.

En el tráiler se observan elementos característicos del cuerpo de los Green Lantern, como el anillo de energía verde, la batería de poder y destellos del uniforme. También aparece una referencia a Ch’p, el Green Lantern alienígena con aspecto de ardilla.

Los protagonistas forman parte del cuerpo de los Green Lantern, una fuerza policial intergaláctica capaz de materializar objetos a través de anillos impulsados por energía verde.

Reparto y producción

El elenco incluye a Kelly Macdonald como la sheriff Kerry; Nathan Fillion en el papel de Guy Gardner; Garret Dillahunt como William Macon; Poorna Jagannathan como Zoe; y Ulrich Thomsen como Sinestro, antiguo miembro del cuerpo que tomó un rumbo propio.

La serie fue creada por Damon Lindelof, junto a Chris Mundy y Tom King, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos. El equipo se completa con James Gunn, Peter Safran, James Hawes y Ron Schmidt.

El sello de Damon Lindelof

La participación de Lindelof genera expectativas dentro del proyecto. El guionista y productor fue cocreador de Lost, y posteriormente encabezó series como The Leftovers y Watchmen, producciones reconocidas por su complejidad narrativa y su abordaje temático.

Con “Linternas”, DC apuesta por una historia que combine el género policial con la épica superheroica, partiendo de un crimen rural que podría derivar en un conflicto de alcance universal.