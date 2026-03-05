“Placa planta” en Gran Hermano, Generación Dorada: quiénes son los nominados

Quedaron definidos los primeros nominados de la nueva placa planta en el reality de Telefe. Se trata de una instancia que cambió por completo la lógica del juego en esta edición.

Hoy 07:11

Gran Hermano Generación Dorada inauguró una nueva y temida instancia del juego: la placa planta. El cambio de modalidad modificó por completo la estrategia dentro de la casa, ya que la estrategia fue votar a los que creían que no "aportaban" nada al juego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El gran apuntado de la noche fue Eduardo, que acumuló 15 votos. Su nombre se repitió una y otra vez en el confesionario, reflejando que varios compañeros lo tienen en la mira como alguien que no arriesgaba en el juego y evitaba las confrontaciones con sus compañeros para, justamente, zafar de ser nominado.

Detrás suyo apareció Yipio, con 10 votos, consolidándose también como uno de los jugadores más cuestionados de la semana. Un escalón más abajo quedaron Cinzia y Tomy, ambos con 9 votos, en una paridad que dejó en evidencia que las alianzas empiezan a reconfigurarse y que nadie tiene el terreno completamente asegurado.

Más atrás, pero igualmente dentro de la placa, se ubicaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, con 4 votos cada uno. Aunque la diferencia numérica es clara respecto a los más votados, su presencia en esta instancia los obliga a recalcular estrategias y reforzar vínculos.



Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió la primera eliminación de la edición 2026. Después de un fin de semana movido por la reapertura de puertas y el ingreso de nuevos jugadores, el reality volvió a su esquema tradicional: gala en vivo, Santiago del Moro al frente y el voto negativo del público definiendo el destino de los nominados.

El primer participante en despedirse fue Gabriel Lucero. El caricaturista quedó en el mano a mano final junto a Yanina Zilli y terminó dejando la competencia con el 54,8% de los votos en su contra. De esta manera, su paso por la casa fue breve y su intención de abandonar el juego terminó concretándose antes de lo imaginado.

Durante los días previos, Lucero había sido catalogado por varios compañeros como “planta”, una marca difícil de revertir en una dinámica donde la exposición y el protagonismo suelen ser determinantes. En el duelo final no logró revertir esa percepción y el respaldo del público no le alcanzó para continuar.

Como cierre de su participación, Lucero tuvo su primer análisis post salida en el streaming que conduce Del Moro tras cada gala, donde los eliminados repasan estrategias, errores y cuentas pendientes de su paso por el juego.