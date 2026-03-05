Ingresar
Paris Hilton protagonizará la comedia navideña "Clashing Through the Snow"

La empresaria y actriz se suma a Christopher Briney, Michelle Randolph y Lukas Gage en una producción presentada como una versión contemporánea de “Planes, Trains and Automobiles”.

Hoy 07:19

La empresaria, actriz y música Paris Hilton encabezará el elenco de Clashing Through the Snow, la nueva comedia navideña desarrollada por Amazon MGM Studios junto a Wonderland Sound and Vision.

El film contará también con las actuaciones de Christopher Briney, Michelle Randolph y Lukas Gage. El proyecto fue presentado como una reinterpretación para la generación actual de Planes, Trains and Automobiles.

En la película, Hilton interpretará una versión estilizada de su propia figura pública, en un rol que dialoga con su identidad dentro de la cultura pop.

La dirección estará a cargo de Carlson Young, realizadora de Upgraded, mientras que la producción corre por cuenta de McG y Mary Viola, socios de Wonderland Sound and Vision, junto a Lena Roklin. Como productores ejecutivos participarán Kyle Luker y el guionista y director ganador del Oscar Ari Sandel.

Paris Hilton

El guion fue escrito por Daniel Mackey y Rebecca Ewing como continuidad de su trabajo en Love Hard, una de las películas más vistas en Netflix tras su estreno.

Además de su carrera en el entretenimiento, Hilton es CEO de 11:11 Media y ha desarrollado proyectos musicales y audiovisuales en los últimos años. En 2026 se estrenó el documental Infinite Icon: A Visual Memoir, que recorre su trayectoria musical. La producción se suma a una trilogía personal iniciada con This Is Paris y continuada con su libro Paris: The Memoir, que integró la lista de los más vendidos del New York Times.

