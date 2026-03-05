Detuvieron a un hombre acusado de atacar a su pareja con una madera con un clavo

La medida fue ordenada por la Justicia de Control y Garantías tras una denuncia por lesiones radicada en la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia.

Hoy 07:43

Por disposición de la Justicia de Control y Garantías, la Policía realizó un allanamiento y detuvo a un hombre acusado de agredir brutalmente a su pareja con una madera con un clavo incrustado, provocándole heridas punzantes.

La medida fue solicitada por el fiscal Álvaro Yagüe, a cargo de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, en el marco de una causa por el supuesto delito de lesiones, iniciada tras la denuncia presentada en la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia.

La víctima, una empleada doméstica de 39 años, relató que el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en su vivienda del barrio La Fraternidad. Según su testimonio, su pareja desde hace dos años, Franco Exequiel Ferreyra, le habría sustraído $5.000 y la llave de su motocicleta. Al reclamarle, el acusado reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearla con los puños en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la denuncia, la agresión se intensificó cuando el hombre tomó un trozo de madera con un clavo incrustado y le provocó una herida punzante en la pierna izquierda, en un ataque que pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad. Tras el episodio, el acusado se retiró del domicilio, dejando a la mujer lesionada.

Posteriormente, la víctima se dirigió junto a sus hijos, de 17 y 20 años, hasta la vivienda de los padres del denunciado, ubicada en el barrio Los Álamos, con el objetivo de recuperar sus pertenencias. Allí se produjo un nuevo forcejeo y, según consta en la causa, se registraron nuevas agresiones.

En su declaración, la mujer manifestó además que el imputado tendría problemas de adicción a sustancias prohibidas y que recientemente habría abandonado un tratamiento de rehabilitación sin completarlo. El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia interviniente.