Juan Bautista Mahiques asume este jueves al frente del Ministerio de Justicia

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires jurará hoy al mediodía. En el acto estará el Presidente y referentes del Poder Judicial que respaldan su llegada.

Hoy 07:44

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, asumirá este jueves a las 12 como ministro de Justicia del Gobierno nacional y tendrá así su bautismo dentro de la administración libertaria que encabeza el presidente Javier Milei.

Según pudo saber agencia Noticias Argentinas, el acto contará con la presencia de jueces y fiscales que respaldan su designación y que lo conocen desde hace más de dos décadas, cuando ingresó al Poder Judicial como meritorio. También participará el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola.

Viola, hombre de confianza de Karina Milei, asumirá como viceministro de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio, quien mantenía vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo y se enteró en vivo de su salida del cargo.

En la previa de su jura, Mahiques mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde su entorno señalan que el verdadero nexo entre el fiscal y la administración libertaria fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien lo habría presentado primero ante Karina Milei y luego ante el Presidente.

La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia —una decisión que el propio abogado habría tomado el 23 de octubre— abrió el camino para el arribo de Mahiques.

Desde el oficialismo buscan descartar versiones de una interna dentro del Gobierno y aseguran que hubo conversaciones entre Karina Milei y Santiago Caputo sobre quién debía conducir la cartera judicial y el futuro de Amerio dentro del Estado.

En el entorno cercano a la secretaria general de la Presidencia también relativizan los rumores de conflicto y sostienen que las interpretaciones sobre quién ganó o perdió con el cambio en el ministerio “son a libre interpretación de cada uno”, en medio del escenario político marcado por las recientes victorias legislativas del oficialismo.